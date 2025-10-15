Parte il risiko delle Tlc | offerta per la francese SFR mette in fermento anche TIM

Tim oggi è in luce a Piazza Affari, sostenuta dalle attese di nuove operazioni di consolidamento nel settore delle telecomunicazioni europeo. Nella seduta di oggi, mercoledì 15 ottobre, il titolo del gruppo guidato da Pietro Labriola è arrivato a guadagnare fino al +4,8% a 0,5 euro, in scia all’offerta congiunta presentata in Francia per gli asset di Altice France, controllante dell’operatore SFR. Il valore di Tim è poi sceso, ma resta comunque in territorio positivo intorno a 0,48 euro per azione. Il mercato sembra quindi scommettere che l’ondata di fusioni e acquisizioni possa presto coinvolgere anche l’Italia, dove la pressione competitiva e i margini ridotti rendono sempre più urgente una razionalizzazione del settore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

