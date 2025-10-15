Parte il censimento permanente della popolazione in Valdera

Pontedera, 15 ottobre 2025 - È ufficialmente partita in Valdera la rilevazione per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni Istat, che coinvolge un campione di famiglie del territorio. Le famiglie selezionate riceveranno una lettera informativa da Istat contenente tutte le indicazioni e le credenziali necessarie per partecipare. È importante sottolineare che la partecipazione al censimento è un obbligo di legge e la mancata risposta comporta l'applicazione di sanzioni amministrative. La compilazione del questionario può avvenire in autonomia online. Per l'indagine "da lista" le famiglie hanno tempo dal 6 ottobre al 9 dicembre, accedendo al portale Istat tramite le credenziali fornite, Spid o Carta d'Identità Elettronica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parte il censimento permanente della popolazione in Valdera

