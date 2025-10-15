Parolin | A Auschwitz non si va in gita
18.00 "Certamente ad Aushwitz non si va in gita. Ad Auschwitz si va per fare memoria di una tragedia immane che ha colpito il popolo di Israele e che deve rimanere un monito per tutti. Anche di fronte alla crescita dell'antisemitismo al quale purtroppo assistiamo". Così il segretario di Stato,card.Parolin. Immediata la replica della ministra Roccella: "Perfettamente d'accordo". "Si va per ricordare l'antisemitismo di ieri e combattere quello di oggi, una piaga che dobbiamo tutti insieme sconfiggere.Ed è quello che ho voluto dire". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
