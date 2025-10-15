Parolin | Le parole di Roccella? Ad Auschwitz non si va in gita la ministra si dice d’accordo

Il segretario di Stato vaticano ha tenuto a mettere i puntini sulle i dopo le parole del ministro per la Famiglia e le Pari Opportunità: "Questi sono punti di memoria che devono essere continuamente richiamati. Quindi, andare lì vuol dire fare un gesto di memoria e di solidarietà". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

