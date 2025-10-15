Parolin e l’auspicio dell’intervento di Trump anche nell’Oriente europeo

Il cardinale Parolin spera che Trump possa trovare una via d’uscita anche per la disperata guerra tra Russia ed Ucraina. Il presidente americano ha acceso le speranze anche degli inquilini del Vaticano. Non è il caso di entrare nel merito delle complicate operazioni diplomatiche cui il tycoon ha dato vita, e che, tuttavia, tante polemiche hanno acceso. Quello avviato da Trump è un primo delicato, diciamo anche fragile, passo verso una pace in Medio Oriente che fino all’altro giorno appariva una Chimera. Vedremo cosa succederà poi. Certo è che ancora più aggrovigliata sembra la matassa ai confini orientali del nostro caro Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Parolin e l’auspicio dell’intervento di Trump anche nell’Oriente europeo

Contenuti che potrebbero interessarti

?Domani, #15ottobre alle ore 10 l’Istituto Superiore di Sanità ospiterà una Lezione Magistrale di sua Eminenza Reverendissima Cardinale Pietro Parolin dal titolo "Etica dell'Intelligenza Artificiale", con la partecipazione della Vicepresidente del Senato Licia - facebook.com Vai su Facebook

Il passo indietro di Parolin, l’appoggio dei tradizionalisti, l'eco della presa di posizione contro Trump: così Prevost ha messo d'accordo i cardinali di Nord e Sud America - Sulla Loggia delle Benedizioni Robert Francis Prevost, neoeletto papa Leone XIV, non si è presentato da solo. Secondo roma.corriere.it

Leone XIV, cos'è successo in Conclave. Parolin e il passo indietro, i cardinali di Nord e Sud, le posizioni su Trump - Una ricostruzione prova a farla il Corriere della Sera, che sottolinea come proprio Parolin fosse al fianco del neoeletto pontefice sulla Loggia delle ... Lo riporta leggo.it

CONCLAVE/ “Manovre ‘trumpiane’ anti-Cina su Parolin e Tagle, ecco i profili che si fanno strada” - Trump vestito da papa, fake news su Parolin e Tagle: si cerca di condizionare il conclave. Scrive ilsussidiario.net