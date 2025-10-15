Parodi Anm su Garlasco | vicenda privata interesse pubblico è altra cosa

Milano, 15 ott. (askanews) - "Trovo che sia una forma di spettacolarizzazione della giustizia che non giova a nessuno. Per citare il grande giurista Glauco Giostra, un conto sono le informazioni di interesse pubblico e un conto sono le informazioni per il pubblico". Lo ha detto il presidente dell'Anm, Cesare Parodi, commentando gli sviluppi del caso Garlasco a margine di un convegno su sovraffollamento delle carceri e dignità dei detenuti in corso al Palazzo di Giustizia di Milano. "Stiamo parlando di potenziali errori giudiziari neanche dopo una sentenza di primo grado ma in fase di indagine - ha precisato il presidente dell'Anm -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Parodi (Anm) su Garlasco: vicenda privata, interesse pubblico è altra cosa

