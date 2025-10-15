Parma da oggi si riaccendono i riscaldamenti | spesa di mille euro a famiglia

Da oggi, 15 ottobre, sarà possibile accendere i termosifoni a Parma e provincia. E lo si potrà fare fino a 13 ore al giorno, nella fascia oraria che va dalle 5 del mattino alle 23. Temperatura massima consentita in case, uffici, negozi e chiese: 19 gradi, con una tolleranza di due gradi. Esclusi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it