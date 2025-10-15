Parma che orgoglio | Ambrosi convocata in Nazionale
Grande soddisfazione in casa Parma Calcio Women: Caterina Ambrosi, capitano della Prima Squadra, è stata convocata per la prima volta in Nazionale Maggiore dal Commissario Tecnico Andrea Soncin in vista delle prestigiose amichevoli contro Giappone e Brasile, in programma rispettivamente venerdì. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
La Fondazione Magnani-Rocca annuncia con orgoglio il concerto del Quartetto Luigi Magnani questa sera, giovedì 2 ottobre, al Teatro Regio di Parma nell’ambito del Festival Verdi. Il Quartetto, nato per onorare la memoria di Luigi Magnani – fondatore della - facebook.com Vai su Facebook
