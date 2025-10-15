Parma che orgoglio | Ambrosi convocata in Nazionale

Parmatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande soddisfazione in casa Parma Calcio Women: Caterina Ambrosi, capitano della Prima Squadra, è stata convocata per la prima volta in Nazionale Maggiore dal Commissario Tecnico Andrea Soncin in vista delle prestigiose amichevoli contro Giappone e Brasile, in programma rispettivamente venerdì. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

parma orgoglio ambrosi convocataAmbrosi in nazionale: prima convocazione per il capitano del Parma Women - Grande soddisfazione in casa Parma Calcio Women: Caterina Ambrosi, capitano della Prima Squadra, è stata convocata per la prima volta in Nazionale Maggiore dal Commissario Tecnico Andrea Soncin in vis ... Si legge su sportparma.com

Parma, i 25 convocati di Cuesta per la Cremonese: Valenti figura tra i 4 indisponibili - Il tecnico del Parma Carlos Cuesta, dopo la seduta di rifinitura di questo pomeriggio, ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani, in programma alle 15 allo Zini contro la Cremonese. Si legge su tuttomercatoweb.com

Parma, Cuesta ne convoca 26 per Cagliari: prima volta per lo statunitense Cremaschi - Dopo la rifinitura di questa mattina al Mutti Training Center di Collecchio, l’allenatore del Parma Carlos Cuesta ha convocato 26 calciatori per il match contro il Cagliari, in programma sabato 13 ... Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Parma Orgoglio Ambrosi Convocata