Parla l' ex di Pamela Genini | Lui l' aveva costretta a cambiare vita

AGI - "Le aveva fatto lasciare il lavoro, l'aveva costretta a cambiare radicalmente le abitudini di vita, non le permetteva di vedere le amiche e nemmeno di contattarle per telefono, l 'aveva aggredita e minacciata di morte". F.D. è l'ex fidanzato di Pamela Genini, l'ultima persona con cui la giovane donna ha parlato lasciandole intendere di essere in pericolo mentre Gianluca Soncin era in casa sua col coltello col quale l'avrebbe uccisa. F.D.è anche il testimone che ha messo a verbale i contorni del "quadro agghiacciante", lo definiscono gli inquirenti, entro i quali la storia tra i due è finita in un imbuto di violenza, con tante 'bandiere rosse' di pericolo che sventolavano in modo sinistro. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Parla l'ex di Pamela Genini: "Lui l'aveva costretta a cambiare vita"

Approfondisci con queste news

la Repubblica. . Increduli e storditi da una notte di urla che Pamela Genini, 29 anni, ha levato invano. Parlano i vicini della ragazza aggredita e uccisa dal suo compagno Gianluca Soncin, 52 anni, in via Inglesias, quartiere Gorla a Milano. Lui l'ha colpita, lei ini - facebook.com Vai su Facebook

La #Roccella parla poco. Forse dovrebbe ridurre ancora. . #gite #Auschwitz #governoimbarazzante - X Vai su X

Pamela Genini, uccisa dal compagno. L'ultimo sms all'ex fidanzato: «Ho paura, Gianluca ha il doppione delle chiavi» - Pamela Genini, 29 anni, e Gianluca Soncin, 52, stavano insieme da un anno ma la loro era una relazione tormentata. Scrive ilgazzettino.it

Omicidio Pamela Genini, l’ultimo messaggio disperato all’ex fidanzato: “Gianluca è entrato in casa, ho paura: chiama la polizia” - Il quarantenne Stefano racconta la telefonata poco prima del delitto: “Era contenta per avere lasciato Soncin”. Come scrive ilgiorno.it

L'ex fidanzato di Pamela Genini e l'ultima chiamata prima dell'omicidio: «Non sono riuscito a salvarla. È stato un film dell'orrore» - La testimonianza dell'imprenditore edile bergamasco (interrogato per otto ore) e la telefonata con la ragazza prima di essere aggredita. Lo riporta msn.com