Parla di sex toys e orgasmi agli alunni in classe | prof sospesa e radiata dall’insegnamento in UK
La vicenda vede come protagonista Kathryn Matthews, 43 anni, insegnante alla Westleigh School di Wigan, in Regno Unito. La docente inglese è stata radiata dall'insegnamento dopo aver intrattenuto conversazioni esplicite con i suoi studenti durante una lezione di inglese, affrontando temi come sex toys, orgasmi e pratiche sessuali.
