Parla di sex toys e orgasmi agli alunni in classe | prof sospesa e radiata dall’insegnamento in UK

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda vede come protagonista Kathryn Matthews, 43 anni, insegnante alla Westleigh School di Wigan, in Regno Unito. La docente inglese è stata radiata dallinsegnamento dopo aver intrattenuto conversazioni esplicite con i suoi studenti durante una lezione di inglese, affrontando temi come sex toys, orgasmi e pratiche sessuali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

parla sex toys orgasmiParla di sex toys e orgasmi agli alunni in classe: prof sospesa e radiata dall’insegnamento in UK - La vicenda vede come protagonista Kathryn Matthews, 43 anni, insegnante alla Westleigh School di Wigan, in Regno Unito ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Parla Sex Toys Orgasmi