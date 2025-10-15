Parisi-gate | scambiato Giorgio per Attilio ma poteva essere Heather
Sghignazzo e pubblico ludibrio hanno (giustamente) preso il sopravvento sull’indignazione per l’ errore commesso dal ministro della Sanità Orazio Schillaci, che ha nominato presidente dell’antidoping Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica, invece che Attilio Parisi, medico dello sport e rettore dell’Università di Roma Foro Italico, quest’ultimo evidentemente più competente in materia. Poteva andare peggio: il ministro poteva nominare Heather. La nomina sbagliata comunque mette in luce quanto il doping e l’uso di sostanze sia un problema grave e diffuso non solo nello sport, ma anche al ministero della Sanità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
