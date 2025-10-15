Paris Saint Germain-Strasburgo venerdì 17 ottobre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Parigini vittoriosi e clean sheet per Chevalier?

Si apre con una sfida al vertice l’ottavo turno di Ligue1 con il Paris Saint Germain di Luis Enrique che affronta il rampante Strasburgo di Rosenior. I parigini se la stanno prendendo comoda, senza strafare e con già 4 punti lasciati andare negli scontri diretti tra Marsiglia e Lille, consapevoli di poterseli riprendere al momento opportuno. In casa la squadra rimane imbattuta e soprattutto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

