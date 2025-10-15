Parigi EACS 2025 | Gilead punta su PrEP semestrale e terapie long-acting

Parigi ospita la 20esima Conferenza europea sull’Aids (Eacs) dal 15 al 18 ottobre, e Gilead Sciences porta aggiornamenti su prevenzione semestrale, regimi a lunga durata e evidenze real-world. Un appuntamento che unisce scienza e comunità, con un obiettivo netto: trasformare i dati in scelte concrete per ridurre nuove infezioni e migliorare la qualità di vita. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Parigi, EACS 2025: Gilead punta su PrEP semestrale e terapie long-acting

