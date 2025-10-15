Parco urbano grande preoccupazione per i ritardi nei lavori | il Pd chiede una commissione consiliare ad hoc

Forlitoday.it | 15 ott 2025

Il gruppo consiliare del Pd riaccende i riflettori sull'alluvionato polmone verde della città, il parco Urbano. “Abbiamo ritenuto imprescindibile richiedere la convocazione di una seduta ad hoc delle commissioni consiliari competenti, chiedendo all’assessore Giuseppe Petetta di venire a esporre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

