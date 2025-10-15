Parcheggiatori in nero all’Ottobrata Zafferanese | scoperti 22 lavoratori senza contratto

I carabinieri di Zafferana hanno effettuato dei controlli nel corso dell'Ottobrata Zafferanese, con il supporto del nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Catania, allo scopo di verificare il rispetto della normativa sul lavoro e sulla sicurezza.I controlli hanno riguardato diverse aree adibite a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

