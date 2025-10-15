Paratici Tottenham ufficiale | l’ex Juventus torna nel ruolo di direttore sportivo degli Spurs! Il comunicato e le sue prime parole dopo il nuovo incarico

Paratici Tottenham: l’ex Juventus è il nuovo direttore sportivo degli Spurs. Il comunicato ufficiale e le sue prime parole dopo il nuovo incarico. Un grande ritorno, un nuovo capitolo per scrivere il futuro. Fabio Paratici è il nuovo Direttore Sportivo del Tottenham. Con un comunicato ufficiale, il club londinese ha annunciato il ritorno del dirigente italiano, che torna a operare in Inghilterra dopo la fine della sua precedente esperienza nel 2023 causata dalla squalifica per l’inchiesta Prisma. L’annuncio del Tottenham: “Un nuovo capitolo ambizioso”. « Siamo entusiasti di annunciare il ritorno di Fabio Paratici al club nel ruolo di direttore sportivo ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Paratici Tottenham, ufficiale: l’ex Juventus torna nel ruolo di direttore sportivo degli Spurs! Il comunicato e le sue prime parole dopo il nuovo incarico

Approfondisci con queste news

? Il #Tottenham ha ufficializzato il ritorno di Fabio #Paratici come direttore sportivo @SpursOfficial. Lavorerà a stretto contatto con Johan Lange, l’altro DS scelto dal club: “Sono felice di tornare in una società che amo, insieme a Lange sono convinto che pos - X Vai su X

L'ex Tottenham aveva rimpiazzato Fabio Paratici nel 2023. Ora sarà Head of soccer operation and growth del Gruppo Krause - facebook.com Vai su Facebook

Fabio Paratici torna al Tottenham: sarà il ds del club inglese - Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus, torna ufficialmente a far parte dei quadri dirigenziali del Tottenham: Paratici riprenderà ad essere il direttore sportivo del club inglese, ... Secondo tuttojuve.com

Calcio: Paratici rientra, e' nuovo ds Tottenham - Fabio Paratici rientra ufficialmente nel calcio europeo, e lo fa da ds del Tottenham, dove aveva gia' ricoperto il ruolo dopo aver lasciato la Juve, tra 2021 e 2023: poi, due anni e mezzo di squalific ... Si legge su sport.quotidiano.net

Paratici torna al Tottenham, è ufficiale: sarà co-direttore sportivo con Johan Lange - Fabio Paratici fa ritorno al Tottenham a distanza di oltre due anni e lo fa con una novità inedita: sarà co- msn.com scrive