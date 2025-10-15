Paratici torna al Tottenham sarà ds insieme a Lange | L’obiettivo sarà costruire un club vincente che faccia la storia
Fabio Paratici torna a lavorare con il Tottenham, ora è ufficiale. Affiancherà Johan Lange nella direzione sportiva. Il ritorno di Paratici al Tottenham. Nel comunicato del club si legge: Siamo lieti di annunciare il ritorno di Fabio Paratici nel club come direttore sportivo. Fabio affiancherà Johan Lange, promosso direttore sportivo. Questo darà una nuova struttura alla nostra squadra maschile, progettata per rafforzare la leadership, la collaborazione e il processo decisionale a lungo termine. Insieme, guideranno la nostra strategia di calcio e un nuovo capitolo ambizioso per il club. Questa evoluzione fa parte del continuo investimento del club in strutture di calcio maschile e femminile di livello mondiale progettate per offrire un successo duraturo sul campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
