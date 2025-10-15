Paratici torna al Tottenham è il nuovo direttore sportivo | lavorerà in coppia con Lange

L'ex ds della Juve lavorerà in tandem: "Entrambi hanno menti calcistiche fuori dal comune" ha dichiarato l'ad Vinai Venkatesham. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paratici torna al Tottenham, è il nuovo direttore sportivo: lavorerà in coppia con Lange

Altre letture consigliate

La Juventus guarda in casa Genoa per rilanciarsi Dopo aver pescato alla Sampdoria l'accoppiata Marotta-Paratici, i bianconeri tornano a guardare in Liguria per aprire un nuovo ciclo importante - facebook.com Vai su Facebook

La #Juventus guarda in casa #Genoa per rilanciarsi Dopo aver pescato alla Sampdoria l'accoppiata Marotta-Paratici, i bianconeri tornano a guardare in Liguria per aprire un nuovo ciclo importante - X Vai su X

Fabio Paratici torna al Tottenham: sarà il ds del club inglese - Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus, torna ufficialmente a far parte dei quadri dirigenziali del Tottenham: Paratici riprenderà ad essere il direttore sportivo del club inglese, ... Riporta tuttojuve.com

Paratici torna al Tottenham, è ufficiale: sarà co-direttore sportivo con Johan Lange - Fabio Paratici fa ritorno al Tottenham a distanza di oltre due anni e lo fa con una novità inedita: sarà co- Secondo msn.com

Fabio Paratici torna al Tottenham: ricoprirà il ruolo di co-direttore sportivo - Fabio Paratici torna al Tottenham: dopo le vicende giudiziarie, l'ex Juventus ricoprirà il ruolo di co- Lo riporta gianlucadimarzio.com