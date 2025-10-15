C’è una donna di Alba, 52 anni, che non cammina più. Aveva una tabaccheria e una vita normale, fino all’aprile del 2021 quando ha fatto quello che le chiedevano di fare e si è vaccinata contro il Covid. Due dosi di Comirnaty, prodotto da Pfizer e BioNTech, e una settimana dopo iniziano i primi disturbi neurologici che la fanno ricoverare in ospedale. La situazione precipita rapidamente e a febbraio 2022 arriva la diagnosi di mielite infiammatoria trasversa. Il risultato è che prima della vaccinazione camminava, pochi mesi dopo non più. Una patologia rara e invalidante. La mielite trasversa è una sindrome neurologica rara che colpisce la spina dorsale e danneggia il sistema nervoso con conseguenti disturbi motori e sensoriali: midollo spinale e il resto del corpo non comunicano più tra loro. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Paralizzata dopo il vaccino contro il Covid: indennizzo riconosciuto dal Tribunale di Asti