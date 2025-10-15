Paradosso Yildiz | per la Juve è intoccabile ma in 18 guadagnano più di lui E tre big già lo puntano

Gazzetta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fantasista turco sarà anche vice capitano,  però guadagna solo 1,7 milioni all’anno. Comolli studia il rialzo a 6 come David per evitare di perderlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

