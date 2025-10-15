Paradosso Yildiz | per la Juve è intoccabile ma in 18 guadagnano più di lui E tre big già lo puntano
Il fantasista turco sarà anche vice capitano, però guadagna solo 1,7 milioni all’anno. Comolli studia il rialzo a 6 come David per evitare di perderlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Paradosso Juve: Vlahovic da esubero è diventato indispensabile (link editoriale nei commenti) #Vlahovic #juventus #championsleague #Villarreal #VillarrealCF #VillarrealJuve #tudor #David #openda #yildiz #zhegrova #conceicao - facebook.com Vai su Facebook
Yildiz, lo "Special" della Juve incanta tra club e Nazionale - L’oro dell’Italia: la nuova generazione di centravanti azzurri e i talenti internazionali ne parla Corsport Centravanti del futuro: da Esposito a Camarda, l’Italia sogna in ... Da tuttojuve.com
Juve, cessione Yildiz a gennaio: ecco cosa sta succedendo - La nuova Juventus sembra poter contare su un giocatore in crescita costante, sempre più consapevole e decisivo. Riporta calciomercato.it
Nessuno può sostituire Yildiz: Juve, come trovare la quadra senza il 10 - No, non è “bruciare le tappe” la descrizione giusta per raccontare quello che sta facendo Kenan Yildiz. Secondo tuttosport.com