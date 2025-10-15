Pappagorgia capelli spariti e altre amenità della copertina di Time che non piace a Trump

«His triumph», il suo trionfo, titola la copertina di Time. Ma di trionfale, nell’immagine della cover, c’è soltanto la pappagorgia di Trump. E, poco sopra, la pelata: il ciuffo biondo ossigenato con cui fa solitamente riporto sbugiardato da un crudele controluce. E per quanto gli strilli in sovrimpressione siano lusinghieri – “ The leader Israel needed” (“Il leader di cui Israele aveva bisogno”) e “ How Gaza heals” (“Come guarisce Gaza”) – il doppio mento cadente non è passato inosservato al presidente degli Stati Uniti d’America. Che in un post su Truth, il suo social network, ha scritto: «L’immagine potrebbe essere la più brutta di sempre». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

