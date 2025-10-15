Papa Leone XIV in dono un cavallo bianco dalla Polonia | potrebbe finire all’asta

Da quanto si apprende, il cavallo sarebbe un purosangue arabo di 12 anni di nome Proton. La sala stampa vaticana ha specificato che l'animale proviene da un parrocchiano della parrocchia San Adalberto a Londra. Il purosangue sarebbe nato nella più antica scuderia polacca, fondata oltre 200 anni fa a Janow Podlaski. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV, in dono un cavallo bianco dalla Polonia: potrebbe finire all’asta

