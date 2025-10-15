Papa Leone XIV e il bambino che ha rivelato al mondo la sua fede Per i White Sox

Gazzetta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video emerso dopo l'elezione del nuovo Pontefice, grazie ai ricordi del nipote di un amico di Prevost, che ha riportato alla luce le immagini del successore di Francesco alle World Series del 2005 vinte dalla squadra di Chicago. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

