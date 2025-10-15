Papa Leone XIV è a cavallo | il purosangue arabo in dono al pontefice – Il video

Tra i tanti regali che ha ricevuto Papa Leone XIV questo sembra decisamente finora il più insolito. Si tratta di un cavallo bianco, purosangue arabo, regalato dal polacco Andrzej Michalski, fondatore dell’Allevamento di Cavalli Michalski di Ko?obrzeg-Budzistów. A riportare la notizia, con tanto di video, è Vatican News. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vatican News in italiano (@vaticannewsit) «Bianco perché richiama la talare papale». Michalski ha pensato al puledro quando ha visto il pontefice, allora missionario in Perù, su un destriero. «Quando ho visto quelle immagini – ha raccontato a Vatican News – ho pensato di regalargli un bellissimo cavallo arabo, degno di lui, perché il bianco richiama la talare papale». 🔗 Leggi su Open.online