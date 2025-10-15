Papa Leone | ruoli e potere non danno felicità
In Vaticano giornata di udienza generale, all’indomani dell’incontro tra Papa Leone ed il presidente Mattarella. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Papa Leone XIV sfila fino al Quirinale I due capi di Stato si sono intrattenuti per oltre 30 minuti, discutendo di migranti, famiglia e soprattutto pace - X Vai su X
Oggi Papa Leone XIV al Quirinale dopo la visita del presidente Mattarella in Vaticano lo scorso giugno - facebook.com Vai su Facebook
Leone XIV: udienza, “il desiderio abissale del nostro cuore può trovare la sua risposta ultima non nei ruoli, nel potere, nell’avere” - “Non siamo stati creati per la mancanza, ma per la pienezza, per gioire della vita e della vita in abbondanza”. Si legge su agensir.it
Papa Leone XIV: nel Risorto la “fonte viva che non inaridisce” - E’ la catechesi di papa Leone XIV del mercoledì: l’udienza generale tanto attesa dai fedeli di tutto ilmondo che arrivano a ... acistampa.com scrive
Il Papa: essere segni di speranza e pace in un mondo disperato - Udienza generale con folla da record in piazza San Pietro: oltre 60mila pellegrini. Lo riporta msn.com