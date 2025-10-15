Papa Leone | ruoli e potere non danno felicità

Tv2000.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Vaticano giornata di udienza generale, all’indomani dell’incontro tra Papa Leone ed il presidente Mattarella. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Leone XIV: udienza, “il desiderio abissale del nostro cuore può trovare la sua risposta ultima non nei ruoli, nel potere, nell’avere” - “Non siamo stati creati per la mancanza, ma per la pienezza, per gioire della vita e della vita in abbondanza”. Si legge su agensir.it

