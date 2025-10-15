Papa all’udienza | essere segni di speranza e pace in mondo disperato

Tv2000.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 60mila fedeli oggi in Piazza San Pietro per l’udienza generale di Papa Leone XIV che nella sua catechesi ha parlato di Cristo come l’unica risposta ai desideri del cuore dell’uomo. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

