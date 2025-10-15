Papa all’udienza | essere segni di speranza e pace in mondo disperato
Oltre 60mila fedeli oggi in Piazza San Pietro per l’udienza generale di Papa Leone XIV che nella sua catechesi ha parlato di Cristo come l’unica risposta ai desideri del cuore dell’uomo. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Questa mattina il vescovo Carlo ha salutato in piazza San Pietro Papa Leone XIV, al termine dell'Udienza generale cui hanno partecipato i fedeli goriziani, presenti in questi giorni a Roma per il pellegrinaggio giubilare. - facebook.com Vai su Facebook
Prima dell’Udienza Generale di oggi, Papa Leone XIV ha ricevuto un dono speciale dalla città polacca di Kolobrzeg: un cavallo arabo purosangue di 12 anni, di nome Proton, proveniente dalle scuderie Michalski di Kolobrzeg-Budzistowo. Il raffinato cavallo bi - X Vai su X
Il Papa: essere segni di speranza e pace in un mondo disperato - Udienza generale con folla da record in piazza San Pietro: oltre 60mila pellegrini. Si legge su msn.com
Papa Leone a Castel Gandolfo: Gesù ci rende segni del Suo amore negli abissi del male e della sofferenza - Anche oggi, come in ogni tempo, l’umanità fa i conti «con l’oscurità del male, con la sofferenza, con la povertà, con l’assurdità della morte». Lo riporta fides.org