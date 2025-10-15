Papà abusa della figlia sul lettone da quando lei ha nove anni | condannato per violenza sessuale
La prima volta è successo quando lei, sua figlia, aveva appena nove anni. Era il 2017. Gli abusi di quest’uomo sulla quarantina, residente in provincia di Torino, sarebbero continuati fino all’autunno del 2020. Oggi, 15 ottobre, il tribunale di Torino l’ha condannato a quattro anni e sei mesi di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
