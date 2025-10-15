Paola Cortellesi | Secondo film? Siamo a buon punto L’attrice e regista sul red carpet della Festa di Roma
“Siamo a buon punto”. Così Paola Cortellesi parla del suo secondo film da regista – attualmente in lavorazione – sul red carpet dell’apertura della 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma. L’artista è tornata in veste di presidente della Giuria Concorso Progressive Cinema, a un anno dalla presentazione di C’è ancora domani. Dopo il grande successo riscosso dal suo film d’esordio “è stato più semplice trovare maggiore fiducia nei produttori per fare il secondo film. Quando avevo proposto C’è ancora domani, non è che c’era la fila. Molti penseranno che io sia qui a vantarmi dei successi di C’è ancora domani, che ha aperto la Festa del Cinema di Roma due anni fa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
