Il calcio non vive solo sul campo, ma anche nello spogliatoio, tra rituali e complicità che fanno la differenza. Da questa filosofia nasce la collaborazione tra Pantofola d’Oro e Tacchettee, due realtà italiane unite da passione e innovazione. La collezione racconta l’anima autentica del gioco attraverso capi pensati per chi vive il calcio a 360 gradi: completi tuta dal taglio contemporaneo, t-shirt in tre varianti colore, una maglia rétro anni ’80 che profuma di nostalgia e la leggendaria scarpa Lazzarini PDO x Tacchettee, che riporta in campo un pezzo di storia. Pantofola d’Oro, nata nella bottega di Emidio Lazzarini ad L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

© Mondouomo.it - Pantofola d’Oro x Tacchettee: quando lo spogliatoio diventa stile.