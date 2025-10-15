Pamela uccisa con 24 coltellate la polizia non ha fatto in tempo a fermare il compagno

AGI - Pamela Genini, 29 anni, è l'ultima donna vittima di femminicidio. Una violenza da parte del suo ex, cui aveva detto di voler interrompere la relazione, vista in tempo reale dai dirimpettai di quel terrazzino in via Iglesias nel quartiere Gorla di Milano in cui tutto si è consumato. L'allarme, seppure dato subito dai vicini al 112, anche perché Pamela aveva chiesto aiuto a un altro suo ex, non ha potuto evitare la morte della donna. Gianluca Soncin, 52 anni, ha infierito su di lei con il suo coltello per ben 24 volte anche mentre la polizia faceva irruzione al civico 33, forzando il portoncino di ingresso e poi la porta dell'appartamento del femminicidio. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Pamela uccisa con 24 coltellate, la polizia non ha fatto in tempo a fermare il compagno

News recenti che potrebbero piacerti

? In memoria di Pamela Genini Con profondo dolore apprendo della tragica morte di Pamela Genini, uccisa ieri a Milano dal compagno Gianluca Soncin, nella notte tra il 14 e il 15 ottobre. Pamela aveva 29 anni. Pare che avesse deciso di porre fine alla rela - facebook.com Vai su Facebook

Modella, imprenditrice, una linea di costumi. Pamela Genini è stata uccisa a coltellate: "Urla strazianti, chiedeva aiuto" - X Vai su X

Pamela Genini, dalle luci del red carpet alla morte brutale. Gianluca Soncin ha portato l'arma e l'ha uccisa con 24 coltellate: «Aveva pianificato tutto» - Quando è arrivata la polizia, Gianluca Soncin stava ancora infierendo sul corpo con il coltello che aveva portato da ... Si legge su msn.com

Femminicidio a Milano: 29enne aggredita a coltellate a Gorla e uccisa sotto gli occhi dei vicini - La 29enne è stata aggredita a coltellate nella sua casa di Gorla, a Milano nella serata di ieri 14 ottobre. Segnala tg.la7.it

Chi era Pamela Genini, la ragazza di 29 anni uccisa dal compagno a coltellate: tra moda e Tv - Un altro femminicidio, questa volta la vittima è una ragazza di appena 29 anni, Pamela Genini, uccisa a coltellate dal compagno 52enne, Gianluca Soncin. Come scrive notizie.it