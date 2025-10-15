Pamela uccisa con 24 coltellate | chi era la vittima e chi è il suo carnefice che l’ha massacrata mentre era al telefono con l’ex

Il recente e brutale femminicidio che annovera l’ennesima donna vittima della ferocia di un compagno incapace di rassegnarsi all’abbandono, ha scosso Milano e un Paese intero. Una comunità che oggi si stringe intorno alla vittima e ai suoi cari: Pamela Genini, 29 anni, modella e giovane imprenditrice originaria di Strozza (Bergamo), colpita mortalmente con almeno 24 fendenti nella tarda serata di ieri, nel suo appartamento in Via Iglesias, nel quartiere Gorla della città. Femminicidio a Milano, Pamela Genini uccisa con 24 coltellate: un delitto crudele. L’autore del crimine è Gianluca Soncin, 52 anni, compagno della vittima, prontamente fermato dalla polizia per omicidio volontario aggravato e raggiunto da un provvedimento di fermo, firmato dalla PM Alessia Menegazzo e dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella, particolarmente severo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

