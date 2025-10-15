Pamela uccisa con 24 coltellate | chi era la vittima e chi è il suo carnefice che l’ha massacrata mentre era al telefono con l’ex
Il recente e brutale femminicidio che annovera l’ennesima donna vittima della ferocia di un compagno incapace di rassegnarsi all’abbandono, ha scosso Milano e un Paese intero. Una comunità che oggi si stringe intorno alla vittima e ai suoi cari: Pamela Genini, 29 anni, modella e giovane imprenditrice originaria di Strozza (Bergamo), colpita mortalmente con almeno 24 fendenti nella tarda serata di ieri, nel suo appartamento in Via Iglesias, nel quartiere Gorla della città. Femminicidio a Milano, Pamela Genini uccisa con 24 coltellate: un delitto crudele. L’autore del crimine è Gianluca Soncin, 52 anni, compagno della vittima, prontamente fermato dalla polizia per omicidio volontario aggravato e raggiunto da un provvedimento di fermo, firmato dalla PM Alessia Menegazzo e dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella, particolarmente severo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Approfondisci con queste news
L'ultima telefonata di Pamela Genini prima di essere uccisa dall'ex - facebook.com Vai su Facebook
Luxuria ricorda Pamela Genini, uccisa dal compagno a Milano: “Un raggio di sole sul set” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/15/news/luxuria_ricorda_pamela_genini_uccisa_dal_compagno_a_milano_un_raggio_di_sole_sul_set-424914452/?ref=t - X Vai su X
Milano, Pamela Genini uccisa con 24 coltellate dal compagno che poi tenta il suicidio - Lei chiamava Pamela Genini di 29 anni, ferita a morte dal compagno 52enne, Gianluca Soncin, che ha poi tentato il sucidio. Riporta msn.com
Femminicidio Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin: “L’aveva già minacciata di morte” - La Procura contesta a Gianluca Soncin, 52 anni, le aggravanti della premeditazione e degli atti persecutori: dopo aver minacciato la fidanzata Pamela Genini ... Si legge su fanpage.it
Pamela Genini uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin, lui si era procurato la copia delle chiavi di casa - Pamela Genini è stata uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin: l'uomo si era procurato una copia delle chiavi di casa della donna. Riporta virgilio.it