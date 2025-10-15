Pamela prima di morire | è entrato a casa

16.18 Pamela Genini è stata trascinata sul terrazzo a Milano dall'ex Gianluca Sorcin e uccisa con 24 coltellate. Lei chiedeva aiuto e i vicini gridavano:"La sta ammazzando".Lei terrorizzata prima di morire aveva chiamato un amico: "Ha le chiavi di casa! E' entrato. Chiama la polizia".L'uomo si è intrufolato in casa della 29enne dopo essersi procurato le chiavi, portandosi il coltello per ucciderla. Poi ha tentato il suicidio. Non è in pericolo di vita.Arrestato per omicidio aggravato. Contestati premeditazione e stalking. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it