Pamela Genini | Vladimir Luxuria ricorda la donna uccisa a Milano ex concorrente di un reality
Pamela Genini, ex concorrente de L'Isola di Adamo ed Eva, è stata uccisa dal compagno a Milano. Vladimir Luxuria, che la condusse nel reality, la ricorda con un messaggio toccante e pieno di rabbia. Milano piange un'altra vittima di femminicidio. Pamela Genini, 29 anni, è stata uccisa a coltellate dal compagno nella giornata del 14 ottobre. Un delitto che ha scosso profondamente l'opinione pubblica, anche perché la giovane, prima di questa tragica fine, aveva cercato in tutti i modi di allontanarsi da quell'uomo. Pamela era conosciuta anche per la sua partecipazione, appena diciannovenne, al reality show L'Isola di Adamo ed Eva, programma televisivo andato in onda nel 2015 su Deejay TV e condotto da Vladimir Luxuria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
