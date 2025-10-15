Pamela Genini vicina di casa | Successo tutto molto velocemente polizia già intervenuta in passato

“I vicini di casa hanno chiamato la polizia. È successo tutto molto velocemente. Quando abbiamo sentito le urla abbiamo capito, perché c’era già stato un sentore di questo problema in passato. La polizia era già venuta, diversi mesi fa “. Così una vicina di casa di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate ieri a Milano, nel quartiere Gorla. “Ultimamente però sembravano abbastanza pacifici, quello che è successo è un brutto epilogo”, prosegue la donna alla quale non risulta che Gianluca Soncin, compagno 52enne fermato per omicidio fossero conviventi. “Non mi pare che vivessero insieme”, conclude. 🔗 Leggi su Lapresse.it

