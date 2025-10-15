Pamela Genini uccisa dal compagno L' ultimo sms all' ex fidanzato | Ho paura Gianluca ha il doppione delle chiavi

15 ott 2025

Pamela Genini, 29 anni, e Gianluca Soncin, 52, stavano insieme da un anno ma la loro era una relazione tormentata. Chi conosceva bene la donna uccisa ieri sera con 29.

pamela genini uccisa dal compagno l ultimo sms all ex fidanzato ho paura gianluca ha il doppione delle chiavi

© Ilmessaggero.it - Pamela Genini, uccisa dal compagno. L'ultimo sms all'ex fidanzato: «Ho paura, Gianluca ha il doppione delle chiavi»

