Pamela Genini uccisa con 24 coltellate | le urla l' ultimo inganno e la fuga nel terrazzo Gianluca Soncin | Se mi lasci ti ammazzo e ammazzo tua madre

Leggo.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Se lo lascio mi uccide». E così è stato. Gianluca Soncin ha fatto irruzione a casa, aprendo la porta con una copia delle chiavi fatta qualche settimana fa, mentre Pamela. 🔗 Leggi su Leggo.it

pamela genini uccisa con 24 coltellate le urla l ultimo inganno e la fuga nel terrazzo gianluca soncin se mi lasci ti ammazzo e ammazzo tua madre

© Leggo.it - Pamela Genini uccisa con 24 coltellate: le urla, l'ultimo inganno e la fuga nel terrazzo. Gianluca Soncin: «Se mi lasci ti ammazzo e ammazzo tua madre»

Approfondisci con queste news

pamela genini uccisa 24Pamela Genini uccisa con 24 coltellate: le urla, l'ultimo inganno e la fuga nel terrazzo. Gianluca Soncin: «Se mi lasci ti ammazzo e ammazzo tua madre» - Gianluca Soncin ha fatto irruzione a casa, aprendo la porta con una copia delle chiavi fatta qualche settimana fa, mentre ... Si legge su leggo.it

pamela genini uccisa 24Pamela Genini, uccisa dal compagno con 24 coltellate. "Aiuto, è entrato", le ultime strazianti parole - Negli ultimi istanti di vita è riuscita a rispondere al citofono e ad aprire il portone alla polizia di Stato simulando una consegna. Segnala iltempo.it

pamela genini uccisa 24Femminicidio Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin: “L’aveva già minacciata di morte” - La Procura contesta a Gianluca Soncin, 52 anni, le aggravanti della premeditazione e degli atti persecutori: dopo aver minacciato la fidanzata Pamela Genini ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Pamela Genini Uccisa 24