Pamela Genini uccisa con 24 coltellate dall’ex | Il Se mi lasci ti ammazzo diventa ancora una volta realtà

Un altro «se mi lasci ti ammazzo». Un’altra donna uccisa. La ventinovenne Pamela Genini è stata ammazzata con 24 coltellate dal compagno Gianluca Soncin. La dinamica del femminicidio A Milano, martedì sera, l’uomo di 52 anni ha fatto irruzione nella casa di Pamela, in via Iglesias 33, nel quartiere Gorla: lei voleva chiudere la loro relazione. Mentre lui entrava nell’abitazione, con la copia delle chiavi che si era procurato di nascosto, la donna era al telefono con l’ex fidanzato per confidarsi sulle aggressioni perpetrate proprio da Soncin. Ma la chiamata è stata interrotta improvvisamente. A chiarire il motivo è stata la stessa Pamela qualche minuto dopo, scrivendo all’ex compagno il suo ultimo grido d’aiuto: «Ho paura, ha fatto il doppione delle mie chiavi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate dall’ex: Il «Se mi lasci ti ammazzo» diventa ancora una volta realtà

