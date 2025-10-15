Pamela Genini uccisa con 24 coltellate dal compagno il disperato stratagemma per salvarsi

Femminicidio a Milano, l’imprenditrice 29enne uccisa dal 52enne Gianluca Soncin davanti ai vicini. Un’altra giovane vita spezzata, un altro femminicidio annunciato. Pamela Genini, 29 anni, modella e imprenditrice, è stata uccisa con 24 coltellate dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, all’interno del suo appartamento in via Iglesias, nel quartiere Gorla di Milano. L’uomo aveva duplicato le chiavi dell’abitazione all’insaputa della vittima. Una violenza efferata, consumata nonostante la presenza delle forze dell’ordine, già allertate dai vicini e dall’ex fidanzato della vittima, che al telefono aveva ascoltato in diretta i suoi ultimi momenti di terrore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pamela Genini uccisa con 24 coltellate dal compagno, il disperato stratagemma per salvarsi

