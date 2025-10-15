Pamela Genini uccisa con 24 coltellate dal compagno il disperato stratagemma per salvarsi

Notizieaudaci.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Femminicidio a Milano, l’imprenditrice 29enne uccisa dal 52enne Gianluca Soncin davanti ai vicini. Un’altra giovane vita spezzata, un altro femminicidio annunciato. Pamela Genini, 29 anni, modella e imprenditrice, è stata uccisa con 24 coltellate dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, all’interno del suo appartamento in via Iglesias, nel quartiere Gorla di Milano. L’uomo aveva duplicato le chiavi dell’abitazione all’insaputa della vittima. Una violenza efferata, consumata nonostante la presenza delle forze dell’ordine, già allertate dai vicini e dall’ex fidanzato della vittima, che al telefono aveva ascoltato in diretta i suoi ultimi momenti di terrore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

pamela genini uccisa con 24 coltellate dal compagno il disperato stratagemma per salvarsi

© Notizieaudaci.it - Pamela Genini uccisa con 24 coltellate dal compagno, il disperato stratagemma per salvarsi

Altri contenuti sullo stesso argomento

pamela genini uccisa 24Femminicidio Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin: “L’aveva già minacciata di morte” - La Procura contesta a Gianluca Soncin, 52 anni, le aggravanti della premeditazione e degli atti persecutori: dopo aver minacciato la fidanzata Pamela Genini ... Come scrive fanpage.it

pamela genini uccisa 24Chi è Gianluca Soncin, il 52enne che ha ucciso con 24 coltellate la compagna Pamela Genini a Milano - Gianluca Soncin, imprenditore nel settore automobilistico e con una denuncia per truffa alle spalle, sarebbe l'omicida che ha tolto la vita a Pamela Genini ... Segnala fanpage.it

pamela genini uccisa 24Pamela Genini uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin, lui si era procurato la copia delle chiavi di casa - Pamela Genini è stata uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin: l'uomo si era procurato una copia delle chiavi di casa della donna. Scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Pamela Genini Uccisa 24