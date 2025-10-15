Pamela Genini uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin lui si era procurato la copia delle chiavi di casa

Pamela Genini è stata uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin: l'uomo si era procurato la copia delle chiavi di casa della donna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Pamela Genini uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin, lui si era procurato la copia delle chiavi di casa

La tragica fine di Pamela Genini L'uomo poi ha tentato di togliersi la vita ed è ricoverato in gravi condizioni. La vittima era riuscita ad allertare il suo ex con un'ultima telefonata, ma quando lui è arrivato era già morta

Gianluca Soncin, femminicida di Pamela Genini: l'arresto per truffa e gli episodi violenti

