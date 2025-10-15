Pamela Genini uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin lui si era procurato la copia delle chiavi di casa
Pamela Genini è stata uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin: l'uomo si era procurato la copia delle chiavi di casa della donna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
La tragica fine di Pamela Genini L'uomo poi ha tentato di togliersi la vita ed è ricoverato in gravi condizioni. La vittima era riuscita ad allertare il suo ex con un'ultima telefonata, ma quando lui è arrivato era già morta
Gianluca Soncin, femminicida di Pamela Genini: l'arresto per truffa e gli episodi violenti
Femminicidio Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin: “L’aveva già minacciata di morte” - La Procura contesta a Gianluca Soncin, 52 anni, le aggravanti della premeditazione e degli atti persecutori: dopo aver minacciato la fidanzata Pamela Genini ... Si legge su fanpage.it
Femminicidio Pamela Genini, lo strazio delle vicine di casa: “Urla devastanti, non era la prima volta” - Il delitto in via Iglesias a Milano, la modella e imprenditrice 29enne assassinata con 24 coltellate dal compagno Gianluca Soncin. ilgiorno.it scrive
Chi era Pamela Genini, la ragazza di 29 anni uccisa a Milano dal compagno: aveva deciso di lasciarlo - Negli ultimi mesi, però, qualcosa in lei era cambiato: la relazione con Gianluca Soncin, 52 anni, conosciuto poco più di un anno fa, era diventata un peso. Da tag24.it