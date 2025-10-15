Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gianluca Soncin davanti al Pm, il 52enne che martedì sera avrebbe ucciso a coltellate la compagna Pamela Genini, 29 anni, nel quartiere Gorla di Milano. L’uomo, subito dopo il delitto, ha tentato il suicidio ed è stato ricoverato al Niguarda. Non è in pericolo di vita. Soncin è originario di Biella, mentre la vittima era della Bergamasca. Nelle immagini il palazzo in cui è stato commesso il femminicidio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pamela Genini uccisa a Milano, la polizia sul luogo del femminicidio