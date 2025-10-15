Pamela Genini uccisa a Milano la polizia sul luogo del femminicidio
Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gianluca Soncin davanti al Pm, il 52enne che martedì sera avrebbe ucciso a coltellate la compagna Pamela Genini, 29 anni, nel quartiere Gorla di Milano. L’uomo, subito dopo il delitto, ha tentato il suicidio ed è stato ricoverato al Niguarda. Non è in pericolo di vita. Soncin è originario di Biella, mentre la vittima era della Bergamasca. Nelle immagini il palazzo in cui è stato commesso il femminicidio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Milano, lite finisce in tragedia: uccisa Pamela Genini, 29 anni https://ilsole24ore.com/art/lite-casa-milano-uomo-uccide-29enne-e-tenta-suicidio-AHExuKBD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760517609… - X Vai su X
«Era violento. Non era la prima volta che li sentivamo litigare». I vicini di casa di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano dal suo compagno Gianluca Soncin, sono ancora sotto choc. Non riescono a levarsi dagli occhi quelle immagini, la furia di quell'uomo - facebook.com Vai su Facebook
