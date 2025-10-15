Pamela Genini uccisa a Milano dall’uomo che non accettava la fine

Milano, 14 ottobre. Pamela Genini, 29 anni, è stata uccisa a coltellate dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, sul terrazzino del suo appartamento in via Iglesias, zona Gorla. L’uomo, dopo averla colpita più volte, ha tentato di togliersi la vita ferendosi alla gola. È ricoverato in ospedale, piantonato dagli agenti, ma non in pericolo di vita. La giovane, originaria di Strozza, in provincia di Bergamo, viveva a Milano da tempo. Ieri sera, secondo la ricostruzione degli inquirenti, aveva accettato di incontrare Soncin per un chiarimento: voleva lasciarlo. Il confronto è degenerato in tragedia. Intorno alle 22, le urla di Pamela hanno attirato l’attenzione dei residenti dello stabile accanto. 🔗 Leggi su Dilei.it

