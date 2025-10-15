Pamela Genini uccisa a Milano dall’uomo che non accettava la fine

Milano, 14 ottobre. Pamela Genini, 29 anni, è stata uccisa a coltellate dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, sul terrazzino del suo appartamento in via Iglesias, zona Gorla. L’uomo, dopo averla colpita più volte, ha tentato di togliersi la vita ferendosi alla gola. È ricoverato in ospedale, piantonato dagli agenti, ma non in pericolo di vita. La giovane, originaria di Strozza, in provincia di Bergamo, viveva a Milano da tempo. Ieri sera, secondo la ricostruzione degli inquirenti, aveva accettato di incontrare Soncin per un chiarimento: voleva lasciarlo. Il confronto è degenerato in tragedia. Intorno alle 22, le urla di Pamela hanno attirato l’attenzione dei residenti dello stabile accanto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Pamela Genini, uccisa a Milano dall’uomo che non accettava la fine

Altre letture consigliate

Tg1. . Uccisa sul terrazzo di casa dal suo compagno. L’ultima vittima della strage delle donne. Si chiamava #PamelaGenini e aveva 29 anni. Le urla, l’allarme dei vicini, la polizia che arriva sull’uscio di casa e sfonda il portone proprio mentre l’uomo, un 52enn - facebook.com Vai su Facebook

Elisa Bortolotti ricorda Pamela Genini: “Mi hai tolto una sorella, ciao Pam non invecchieremo insieme" #milano #femminicidio #pamelagenini #15ottobre https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/elisa-bortolotti-ricorda-pamela-genini_104666946-202502k.shtml… - X Vai su X

Pamela Genini uccisa a Milano dal compagno con 29 coltellate: lui è entrato in casa con una copia delle chiavi (fatta di nascosto). I vicini vedono tutto: «L'ammazza». - Una donna, Pamela Genini, di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda, ma non sarebbe in pericolo ... Scrive ilmessaggero.it

Modella e imprenditrice: chi era Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate a Milano dal compagno - Dall'esperienza in un reality show al red carpet di Venezia: chi è la vittima dell'ennesimo femminicidio ... Riporta tpi.it

Femminicidio Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin: “L’aveva già minacciata di morte” - La Procura contesta a Gianluca Soncin, 52 anni, le aggravanti della premeditazione e degli atti persecutori: dopo aver minacciato la fidanzata Pamela Genini ... Si legge su fanpage.it