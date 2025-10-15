Pamela Genini uccisa a Milano dal compagno con 29 coltellate sul terrazzo di casa I vicini vedono tutto | L' ammazza L' uomo Gianluca Soncin tenta il suicidio

Una donna, Pamela Genini, di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda, ma non sarebbe in pericolo di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pamela Genini uccisa a Milano dal compagno con 29 coltellate sul terrazzo di casa. I vicini vedono tutto: «L'ammazza». L'uomo, Gianluca Soncin, tenta il suicidio

Milano, lite finisce in tragedia: uccisa Pamela Genini, 29 anni https://ilsole24ore.com/art/lite-casa-milano-uomo-uccide-29enne-e-tenta-suicidio-AHExuKBD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760517609… - X Vai su X

«Era violento. Non era la prima volta che li sentivamo litigare». I vicini di casa di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano dal suo compagno Gianluca Soncin, sono ancora sotto choc. Non riescono a levarsi dagli occhi quelle immagini, la furia di quell'uomo - facebook.com Vai su Facebook

Modella e imprenditrice: chi era Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate a Milano dal compagno - Dall'esperienza in un reality show al red carpet di Venezia: chi è la vittima dell'ennesimo femminicidio ... Scrive tpi.it

Chi era Pamela Genini, uccisa a 29 anni dal compagno a Milano: l’ex modella voleva lasciarlo - È stata uccisa nella serata di ieri martedì 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, ... Secondo fanpage.it

Chi era Pamela Genini, la ragazza di 29 anni uccisa dal compagno a coltellate: tra moda e Tv - Un altro femminicidio, questa volta la vittima è una ragazza di appena 29 anni, Pamela Genini, uccisa a coltellate dal compagno 52enne, Gianluca Soncin. Riporta notizie.it