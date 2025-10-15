Pamela Genini uccisa a Milano dal compagno con 29 coltellate sul terrazzo di casa I vicini vedono tutto | L' ammazza L' uomo Gianluca Soncin tenta il suicidio

Una donna, Pamela Genini, di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda, ma non sarebbe in pericolo di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

pamela genini uccisa a milano dal compagno con 29 coltellate sul terrazzo di casa i vicini vedono tutto l ammazza l uomo gianluca soncin tenta il suicidio

© Ilmessaggero.it - Pamela Genini uccisa a Milano dal compagno con 29 coltellate sul terrazzo di casa. I vicini vedono tutto: «L'ammazza». L'uomo, Gianluca Soncin, tenta il suicidio

