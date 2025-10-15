Pamela Genini uccisa a Milano dal compagno con 29 coltellate | lui è entrato in casa con una copia delle chiavi fatta di nascosto I vicini vedono tutto | L' ammazza

15 ott 2025

Una donna, Pamela Genini, di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda, ma non sarebbe in pericolo di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Pamela Genini uccisa a Milano dal compagno con 29 coltellate: lui è entrato in casa con una copia delle chiavi (fatta di nascosto). I vicini vedono tutto: «L'ammazza».

pamela genini uccisa milanoChi è Gianluca Soncin, il 52enne che ha ucciso con 24 coltellate la compagna Pamela Genini a Milano - Gianluca Soncin, imprenditore nel settore automobilistico e con una denuncia per truffa alle spalle, sarebbe l'omicida che ha tolto la vita a Pamela Genini ... Come scrive fanpage.it

pamela genini uccisa milanoFemminicidio Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin: “L’aveva già minacciata di morte” - La Procura contesta a Gianluca Soncin, 52 anni, le aggravanti della premeditazione e degli atti persecutori: dopo aver minacciato la fidanzata Pamela Genini ... Si legge su fanpage.it

pamela genini uccisa milanoChi era Pamela Genini, la 29enne uccisa dal fidanzato a coltellate sul balcone di casa - Pamela Genini, modella e imprenditrice bergamasca, uccisa a Milano dal compagno. Come scrive blitzquotidiano.it

