Pamela Genini uccisa a Milano dal compagno con 29 coltellate | lui è entrato in casa con una copia delle chiavi fatta di nascosto I vicini vedono tutto | L' ammazza

Una donna, Pamela Genini, di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda, ma non sarebbe in pericolo di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pamela Genini uccisa a Milano dal compagno con 29 coltellate: lui è entrato in casa con una copia delle chiavi (fatta di nascosto). I vicini vedono tutto: «L'ammazza».

Elisa Bortolotti ricorda Pamela Genini: “Mi hai tolto una sorella, ciao Pam non invecchieremo insieme" #milano #femminicidio #pamelagenini #15ottobre https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/elisa-bortolotti-ricorda-pamela-genini_104666946-202502k.shtml… - X Vai su X

La tragica fine di Pamela Genini L'uomo poi ha tentato di togliersi la vita ed è ricoverato in gravi condizioni. La vittima era riuscita ad allertare il suo ex con un'ultima telefonata, ma quando lui è arrivato era già morta - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Gianluca Soncin, il 52enne che ha ucciso con 24 coltellate la compagna Pamela Genini a Milano - Gianluca Soncin, imprenditore nel settore automobilistico e con una denuncia per truffa alle spalle, sarebbe l'omicida che ha tolto la vita a Pamela Genini ... Come scrive fanpage.it

Femminicidio Pamela Genini, uccisa con 24 coltellate da Gianluca Soncin: “L’aveva già minacciata di morte” - La Procura contesta a Gianluca Soncin, 52 anni, le aggravanti della premeditazione e degli atti persecutori: dopo aver minacciato la fidanzata Pamela Genini ... Si legge su fanpage.it

Chi era Pamela Genini, la 29enne uccisa dal fidanzato a coltellate sul balcone di casa - Pamela Genini, modella e imprenditrice bergamasca, uccisa a Milano dal compagno. Come scrive blitzquotidiano.it