Pamela Genini uccisa a Milano dal compagno a coltellate sul terrazzo di casa I vicini vedono tutto | L' ammazza L' uomo Gianluca Soncin tenta il suicidio

Ilmessaggero.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna, Pamela Genini, di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda, ma non sarebbe in pericolo di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

pamela genini uccisa a milano dal compagno a coltellate sul terrazzo di casa i vicini vedono tutto l ammazza l uomo gianluca soncin tenta il suicidio

© Ilmessaggero.it - Pamela Genini uccisa a Milano dal compagno a coltellate sul terrazzo di casa. I vicini vedono tutto: «L'ammazza». L'uomo, Gianluca Soncin, tenta il suicidio

Leggi anche questi approfondimenti

pamela genini uccisa milanoChi era Pamela Genini, uccisa a 29 anni dal compagno a Milano: l’ex modella voleva lasciarlo - È stata uccisa nella serata di ieri martedì 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, ... Da fanpage.it

pamela genini uccisa milanoChi era Pamela Genini, la ragazza di 29 anni uccisa dal compagno a coltellate: tra moda e Tv - Un altro femminicidio, questa volta la vittima è una ragazza di appena 29 anni, Pamela Genini, uccisa a coltellate dal compagno 52enne, Gianluca Soncin. Secondo notizie.it

pamela genini uccisa milanoModella, imprenditrice, una linea di costumi da bagno: Pamela Genini è stata uccisa a coltellate: "Urla strazianti, chiedeva aiuto" - Si chiamava Pamela Genini la 29enne uccisa a coltellate ieri sera in via Iglesias in un appartamento del quartiere Gorla, a Milano. Scrive huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Pamela Genini Uccisa Milano