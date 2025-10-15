Pamela Genini uccisa a Milano da Gianluca Soncin le immagini di via Iglesias dopo il femminicidio

Notizie.virgilio.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il femminicidio di Pamela Genini sarebbe avvenuto sul terrazzo della sua abitazione in via Iglesias a Milano, le immagini del luogo del delitto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

pamela genini uccisa a milano da gianluca soncin le immagini di via iglesias dopo il femminicidio

© Notizie.virgilio.it - Pamela Genini uccisa a Milano da Gianluca Soncin, le immagini di via Iglesias dopo il femminicidio

Leggi anche questi approfondimenti

pamela genini uccisa milanoModella e imprenditrice: chi era Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate a Milano dal compagno - Dall'esperienza in un reality show al red carpet di Venezia: chi è la vittima dell'ennesimo femminicidio ... Si legge su tpi.it

pamela genini uccisa milanoChi era Pamela Genini, uccisa a 29 anni dal compagno a Milano: l’ex modella voleva lasciarlo - È stata uccisa nella serata di ieri martedì 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, ... fanpage.it scrive

pamela genini uccisa milanoChi era Pamela Genini, la ragazza di 29 anni uccisa dal compagno a coltellate: tra moda e Tv - Un altro femminicidio, questa volta la vittima è una ragazza di appena 29 anni, Pamela Genini, uccisa a coltellate dal compagno 52enne, Gianluca Soncin. Da notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Pamela Genini Uccisa Milano