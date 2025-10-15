Pamela Genini massacrata dal compagno la parola segreta per i poliziotti e le coltellate davanti a loro I vicini sconvolti | La ammazza aiuto! | cosa è successo – Il video

Lei voleva lasciarlo dopo un anno di relazione. Lui l’ha trascinata sul terrazzino, nonostante le urla disperate della donna, e l’ha colpita con un coltello davanti agli occhi dei vicini. Non si è fermato nemmeno di fronte agli agenti della polizia, che hanno sfondato la porta dell’appartamento in via Iglesias, nel quartiere Gorla a Milano. Gianluca Soncin, 52 anni di Biella, ha continuato ad accanirsi su Pamela Genini, modella 29enne. Poi ha rivolto l’arma verso di sé e si è colpito due volte al collo. Per lei non c’è stato nulla da fare, lui è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Niguarda dove è ricoverato non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

Modella, imprenditrice, una linea di costumi. Pamela Genini è stata uccisa a coltellate: "Urla strazianti, chiedeva aiuto" - X Vai su X

Femminicidio a Milano, vittima un'imprenditrice ed ex modella. Pamela Genini, 29 anni, è stata uccisa a coltellate dal compagno sul balcone di casa. Aveva anche partecipato a un programma in tv. - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio a Milano: la 29enne Pamela Genini uccisa a coltellate dal compagno - Pamela Genini, 29 anni è stata uccisa nel suo appartamento a Milano dal suo compagno, Gianluca Soncin, 52 anni. Come scrive corrierenazionale.it

Chi era Pamela Genini, la ragazza di 29 anni uccisa dal compagno a coltellate: tra moda e Tv - Un altro femminicidio, questa volta la vittima è una ragazza di appena 29 anni, Pamela Genini, uccisa a coltellate dal compagno 52enne, Gianluca Soncin. Scrive notizie.it

Chi era Pamela Genini, l'ex modella e imprenditrice uccisa dal compagno - Il rapporto tra i due era teso da diverso tempo e c'erano stati alcuni campanelli d'allarme, rimasti inascoltati ... Secondo milanotoday.it