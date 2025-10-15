Pamela Genini l'ultimo messaggio all'ex fidanzato | Ho paura ha il doppione delle chiavi Chiama la polizia

Pamela Genini è riuscita a inviare un ultimo messaggio al suo ex fidanzato e amico prima di essere uccisa dal compagno Gianluca Soncin nella serata del 14 ottobre. La 29enne ha scritto che l'uomo aveva fatto il "doppione delle chiavi" del suo appartamento in zona Gorla, a Milano, e che ormai era "entrato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

