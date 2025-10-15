Pamela Genini l?ultima disperata telefonata all?ex fidanzato | Gianluca è entrato in casa ho paura | chiama subito la polizia

L'ultima telefonata di Pamela Genini prima di essere uccisa dall'ex. Gianluca Soncin è entrato nell'appartamento di via Iglesias, in zona Gorla a Milano, con una copia. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Pamela Genini, l?ultima (disperata) telefonata all?ex fidanzato: «Gianluca è entrato in casa, ho paura: chiama subito la polizia»

L’amica di Pamela Genini su Gianluca Soncin: “Pazzo? Ma non tanto da non sapere cosa stavi facendo” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/15/news/pamela_genini_amica_elisa_bortolotti_femminicidio-424914850/?ref=twhl… - X Vai su X

“Declinò il corteggiamento di Riccardo perché lo trovò irrispettoso. Era una persona squisita” Pamela Genini, 29enne uccisa dal suo fidanzato a coltellate, nel 2015 partecipò a L’Isola di Adamo ed Eva, reality condotto da Vladimir Luxuria che oggi ricorda l’ex - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Pamela Genini, l’ultimo messaggio disperato all’ex fidanzato: “Gianluca è entrato in casa, ho paura: chiama la polizia” - Il quarantenne Stefano racconta la telefonata poco prima del delitto: “Era contenta per avere lasciato Soncin”. Riporta ilgiorno.it

L'ex fidanzato di Pamela Genini e l'ultima chiamata prima dell'omicidio: «Non sono riuscito a salvarla. È stato un film dell'orrore» - La testimonianza dell'imprenditore edile bergamasco (interrogato per otto ore) e la telefonata con la ragazza prima di essere aggredita. msn.com scrive

Femminicidio di Pamela Genini a Milano uccisa da Gianluca Soncin, la telefonata all'ex per chiedere aiuto - Pamela Genini, prima di essere uccisa da Gianluca Sancin, ha telefonato all'ex per chiedere aiuto ma l'uomo non è riuscito a salvarla dal femminicidio ... Segnala virgilio.it