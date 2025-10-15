Pamela Genini le ultime parole prima di venire massacrata a coltellate

Le ultime parole di Pamela Genini prima di venire massacrata con 24 coltellate dall'ex compagno Gianluca Soncin: "Ho paura, è pazzo". A rivelarlo è stato un altro ex fidanzato della 29enne modella uccisa in casa nell'appartamento del quartiere Gorla dove viveva, a Milano. "Ieri sera mi ha chiamato, le sue ultime parole sono state 'aiuto, aiuto aiuto, è un pazzo, ha fatto il doppione delle chiavi, ho paura '. Mi ha detto chiama la polizia. Loro sono intervenuti subito ma non hanno fatto in tempo a fermare la furia omicida di questo mostro". ge:kolumbus:liberoquotidiano:44569671 "Non è un raptus, è un omicidio premeditato - sottolinea l'uomo, che parla anonimamente ai microfoni del Tg1 -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pamela Genini, le ultime parole prima di venire massacrata a coltellate

Approfondisci con queste news

Gianluca Soncin, il 52enne accusato di aver accoltellato a morte la fidanzata 29enne Pamela Genini, è un imprenditore. Prima del femminicidio non era stato denunciato, anche se c’era stata una storia di stalking risalente a molti anni fa, conclusasi senza den - facebook.com Vai su Facebook

Doppia tragedia sull’Isola di Adamo ed Eva di Luxuria: prima di Pamela Genini, era già morta Polina Kochelenko - X Vai su X

Pamela Genini, uccisa dal compagno con 24 coltellate. "Aiuto, è entrato", le ultime strazianti parole - Negli ultimi istanti di vita è riuscita a rispondere al citofono e ad aprire il portone alla polizia di Stato simulando una consegna. Si legge su iltempo.it

Pamela Genini, così è stata uccisa da Gianluca Soncin: 24 coltellate, le urla, l'ultimo inganno e la fuga nel terrazzo. «Se mi lasci ti ammazzo e ammazzo tua madre» - Gianluca Soncin ha fatto irruzione a casa, aprendo la porta con una copia delle chiavi fatta qualche settimana fa, mentre ... Lo riporta leggo.it

Pamela Genini, Gianluca Soncin l'aveva picchiata e minacciata con una pistola. L'amica: «Ha dato fiducia alla persona sbagliata», le foto delle violenze - Pamela Genini, modella di 29 anni, è stata uccisa con 24 coltellate dall’ex compagno cinquantaduenne, Gianluca Soncin, nella sua casa di via Iglesias a Milano, zona Gorla. Scrive leggo.it