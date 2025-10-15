Pamela Genini l’amica e socia Elisa | Pazzo sì ma non da non sapere quello che stavi facendo

Ildifforme.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Pazzo? Si lo sei. Ma non credo abbastanza da non sapere quello che stavi facendo”. Così su Instagram Elisa Bartolotti ricorda l’amica e socia Pamela Genini, con cui aveva creato la linea di bikini ‘EP ShuLux’.   “Spero solo che se esiste una giustizia la pagherai per avermi tolto chi per me era . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

pamela genini l8217amica e socia elisa pazzo s236 ma non da non sapere quello che stavi facendo

© Ildifforme.it - Pamela Genini, l’amica e socia Elisa: “Pazzo sì, ma non da non sapere quello che stavi facendo”

Altre letture consigliate

pamela genini l8217amica sociaModella e imprenditrice: chi era Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate a Milano dal compagno - Dall'esperienza in un reality show al red carpet di Venezia: chi è la vittima dell'ennesimo femminicidio ... Scrive tpi.it

pamela genini l8217amica sociaPamela Genini, chi è la vittima del femminicidio di Milano - Si chiamava Pamela Genini e aveva 29enne la vittima del femminicidio avvenuto nella tarda serata di ieri a Milano. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pamela Genini L8217amica Socia