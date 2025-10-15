Pamela Genini l’amica e socia Elisa | Pazzo sì ma non da non sapere quello che stavi facendo

(Adnkronos) – “Pazzo? Si lo sei. Ma non credo abbastanza da non sapere quello che stavi facendo”. Così su Instagram Elisa Bartolotti ricorda l’amica e socia Pamela Genini, con cui aveva creato la linea di bikini ‘EP ShuLux’. “Spero solo che se esiste una giustizia la pagherai per avermi tolto chi per me era . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pamela Genini, l’amica e socia Elisa: “Pazzo sì, ma non da non sapere quello che stavi facendo”

